Belçika'da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika'da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı

Belçika'da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belçika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 746'ya, toplam can kaybı ise 24 bin 406'ya ulaştı.

Belçika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 746'ya, toplam can kaybı ise 24 bin 406'ya ulaştı.

Belçika'da geçen yıl Şubat ayında ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 746'ya ulaşırken, Covid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 406'ya yükseldi. Ülke genelinde 4 Mayıs tarihine kadar, 3 milyon 205 bin 60 kişinin aşılanmasıyla, ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 34'üne en az bir doz Covid-19 aşı uygulanmış oldu.

NORMALLEŞME 8 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Belçika hükümeti, normalleşme kapsamında 8 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kaldırılacağını ve vatandaşların 22.00'den sonra dışarı çıkabileceklerini belirtti. Normalleşme kapsamında kafe ve restoranlar 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verebilecekken, masalarda ise sadece aynı hanede yaşayanlar beraber oturabilecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Endonezya'da büyük skandal! Korona testleri için kullanılan nazal çubukları yıkayıp yeniden satmışlar
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Koronavirüste yeni bir belirti daha! Enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bırakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Diego Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belçika'da toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 19:39:54. #1.16#

title