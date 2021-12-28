Belçika'da tiyatroların itirazıyla hükumetin kapatma kararı askıya alındı - Haberler
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Belçika'da tiyatroların itirazıyla hükumetin kapatma kararı askıya alındı

Belçika'da tiyatroların itirazıyla hükumetin kapatma kararı askıya alındı
AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika'da tiyatrolar, hükümetin Kovid-19 tedbirlerine karşı aldığı kapanma kararına itiraz etti, mahkeme başvuruyu haklı buldu.

Belçika'da tiyatrolar, hükümetin Kovid-19 tedbirlerine karşı aldığı kapanma kararına itiraz etti, mahkeme başvuruyu haklı buldu.

Hükümet, 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekan fark etmeksizin 200 kişiye kadar kapasiteli tüm aktiviteleri yasaklamış, buna katılımcıların ayakta olmadığı, sinema, tiyatro ve konserler de dahil edilmişti.

Ancak karara günlerdir karşı çıkan tiyatro ve kültürel merkezlerin temsilcileri, ülkedeki idari üst mahkeme olan Devlet Konseyine itirazda bulundu.

Mahkeme, Omicron varyantı daha fazla tedbir gerektirse dahi hükümetin tiyatro ve kültür merkezlerine yönelik kararının sebebini açıklaması gerektiğine hükmetti. Böylece mahkeme, hükümetin kararını "orantısız" bularak askıya aldı.

Belçika, 22 Aralık'ta Omicron varyantı endişesiyle, Noel tatili döneminde Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirmişti.

Ülkede varyantların dağılımını takip eden laboratuvarın sorumlusu mikrobiyolog Emmanuel Andre'nin 24 Aralık'ta paylaştığı verilere göre, Omicron kaynaklıların toplam vakalar içindeki payı 3 günde ikiye katlanarak yüzde 41'e çıkmıştı.

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AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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