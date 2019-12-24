Belçika'da temyiz mahkemesi başörtüsü yasağını kaldıran kararı bozdu

24.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:30

Belçika'da temyiz mahkemesi, Maasmechelen bölgesindeki Flaman okullarında başörtüsü yasağını kaldıran Tongeren Birinci Asliye Mahkemesinin kararını bozdu.

Belçika'daki Flaman Toplumu Eğitim Konseyi (GO), Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına karşı 11 öğrencinin velisini, açtıkları davada haklı bulan mahkeme kararını temyiz etti.

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesinin 11 öğrencinin okullarında başörtüsü takmasının önünü açan kararını yerinde bulmayan Anvers Temyiz Mahkemesi, başörtüsü yasağının geçerli olduğuna hükmetti.

Tongeren Birinci Asliye Mahkemesi, "Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerini göz önünde bulundurarak, Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına dinlerini yaşamalarına hak tanımaları gerektiğine hükmetmiştir. Okulun öğrencilere yönelik yasağı dini özgürlüklere aykırıdır." açıklamasında bulunmuştu.

GO, 2014'te ülkenin Flaman kesiminde ve kendi bünyesindeki tüm resmi okullarda başörtüsünü yasaklama kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA