Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 82 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 82 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 82 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 765'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 82 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 7 bin 765'e; toplam vaka sayısı ise 49 bin 517'ye ulaştı.

Kaynak: DHA