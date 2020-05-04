Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 80 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 924'e çıktı.

Belçika'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 924'e; toplam vaka sayısı ise 50 bin 267'ye ulaştı.

Kaynak: DHA