Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 80 ölüm
04.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:25
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 924'e çıktı.
Belçika'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 924'e; toplam vaka sayısı ise 50 bin 267'ye ulaştı.
Kaynak: DHA