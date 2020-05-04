Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 80 ölüm
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Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 80 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 80 ölüm
04.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:25

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 924'e çıktı.

Belçika'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 80 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 924'e; toplam vaka sayısı ise 50 bin 267'ye ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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