Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 76 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 76 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 76 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 581'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 76 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 581'e; toplam vaka sayısı ise 52 bin 596'ya ulaştı.

Kaynak: DHA