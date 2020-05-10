Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 75 ölüm
10.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:37
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha yaşamını yitirdi.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 656'ya çıktı.
Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 75 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 656'ya yükselirken; toplam vaka sayısının 53 bin 81'e ulaştığı açıklandı.
Kaynak: DHA