Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 75 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 75 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 656'ya çıktı.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 75 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 656'ya yükselirken; toplam vaka sayısının 53 bin 81'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA