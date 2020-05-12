Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 65 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 761'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları devam ediyor. Ülkede 65 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 8 bin 761'e; toplam vaka sayısı ise 53 bin 779'a ulaştı.

Kaynak: DHA