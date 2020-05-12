Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 65 ölüm
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Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 65 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 65 ölüm
12.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:56

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 761'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları devam ediyor. Ülkede  65 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 8 bin 761'e; toplam vaka sayısı ise 53 bin 779'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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