Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 60 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 903'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 60 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 903'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 54 bin 228'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA