Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 60 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti.
14.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:41
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 903'e yükseldi.
Belçika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 60 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 903'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 54 bin 228'e ulaştığını duyurdu.
Kaynak: DHA