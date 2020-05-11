Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 51 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 51 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 707'ye çıktı.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 51 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 707'ye yükselirken; toplam vaka sayısının da 368 kişi daha artmasıyla 53 bin 449'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA