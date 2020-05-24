Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 43 ölüm Belçika'da son 24 saatte 43 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte 43 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 280'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede son bir günde 43 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 280'e ulaştı. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 57 bin 92'ye çıktığını duyurdu.

Kaynak: DHA