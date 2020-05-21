Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 36 ölüm Belçika'da son 24 saatte 36 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte 36 kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 186'ya yükseldi.

Belçika'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede son bir günde 36 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 186'ya ulaştı. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 56 bin 235'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: DHA