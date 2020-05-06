Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 323 ölüm
06.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:23
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 323 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 323 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 339'a yükseldi.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 323 kişi hayatını kaybetti.Worldometers verilerine göre, ülkede 323 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 339'a; toplam vaka sayısı ise 272 artarak 50 bin 781'e ulaştı.
Kaynak: DHA