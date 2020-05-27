Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 30 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 30 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 364'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede 30 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 364'e; toplam vaka sayısı ise 137 artarak 57 bin 592'ye ulaştı.

Kaynak: DHA