Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 290 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 290 kişi yaşamını yitirdi.
18.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:17
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 290 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 453'e çıktı.
Belçika'da koronavirüs nedeniyle 290 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 453'e yükseldi. Ülkede 1045 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 37 bin 183'e ulaştı.
Kaynak: DHA