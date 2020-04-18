Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 290 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 290 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 290 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 453'e çıktı.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle 290 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 453'e yükseldi. Ülkede 1045 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 37 bin 183'e ulaştı.

Kaynak: DHA