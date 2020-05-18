Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 28 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.
18.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:53
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 80'e yükseldi.
Belçika'da koronavirüsten ölümlerin sayısında düşüş gözlemlendi. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 80'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 55 bin 559'a ulaştığını duyurdu.
Kaynak: DHA