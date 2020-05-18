Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 28 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 80'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüsten ölümlerin sayısında düşüş gözlemlendi. Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 80'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 55 bin 559'a ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA