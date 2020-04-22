Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 264 ölüm Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 264 kişi daha hayatını kaybetti.

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 264 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 262'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 264 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 6 bin 262'ye yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısının ise 41 bin 889'a ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA