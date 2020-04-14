Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 262 ölüm Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 262 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 262 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 4 bin 157'ye çıktı.

Belçika'da bir günde 262 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 157'ye ulaştı. Ülkede 500 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 31 bin 119'a yükseldi.

Kaynak: DHA