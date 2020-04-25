Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 241 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 241 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 241 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 917'ye yükseldi.

Koronavirüs Belçika'da can almaya devam ediyor. Ülkede son bir günde 241 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 917'ye yükselirken; toplam vaka sayısının ise 45 bin 325'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA