Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 230 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 230 kişi yaşamını yitirdi.
19.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:46
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 683'e çıktı.
Ülkede koronavirüs nedeniyle 230 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 683'e yükseldi. Ülkede 1313 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 38 bin 496'ya ulaştı.
Kaynak: DHA