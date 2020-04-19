Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 230 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 230 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 683'e çıktı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle 230 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 5 bin 683'e yükseldi. Ülkede 1313 kişide daha virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 38 bin 496'ya ulaştı.

Kaynak: DHA