Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 190 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 679'a yükseldi.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 190 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 679'a yükselirken; toplam vaka sayısı ise 44 bin 293 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA