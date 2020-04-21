Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 170 ölüm Belçika'da koronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti.

Belçika'da koronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 998'e çıktı.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 5 bin 998'e yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısının ise 40 bin 956'ya ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA