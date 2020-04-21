Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 170 ölüm
Belçika'da koronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti.
21.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:24
Belçika'da koronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 998'e çıktı.
Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 5 bin 998'e yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısının ise 40 bin 956'ya ulaştığı belirtildi.
Kaynak: DHA