Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 168 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 168 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 168 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 828'e yükseldi.

Koronavirüs salgını tüm Avrupa'da can almaya devam ediyor. Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle 168 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 5 bin 828'e yükselirken; bir günde 1487 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 39 bin 983'e çıktı.

Kaynak: DHA