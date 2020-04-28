Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 134 ölüm Belçika'da son 24 saatte 134 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte 134 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 7 bin 331'e çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. Belçika'da 134 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 331'e yükselirken; toplam vaka sayısının ise 47 bin 334'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA