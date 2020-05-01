Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 130 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 703'e ulaştı.

Belçika'da son bir günde 130 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 703'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 49 bin 32'ye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA