Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 130 ölüm
01.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:19
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 703'e ulaştı.
Belçika'da son bir günde 130 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 703'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 49 bin 32'ye ulaştığı belirtildi.
Kaynak: DHA