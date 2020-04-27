Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 113 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 113 kişi yaşamını yitirdi.
27.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:59
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 113 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 207'ye yükseldi.
Belçika'da son bir günde 113 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 207'ye yükselirken; toplam vaka sayısının ise 46 bin 687'ye ulaştığı bildirildi. Öte yandan ülkede toplamda 10 bin 878 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Kaynak: DHA