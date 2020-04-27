Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 113 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 113 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 113 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 207'ye yükseldi.

Belçika'da son bir günde 113 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 207'ye yükselirken; toplam vaka sayısının ise 46 bin 687'ye ulaştığı bildirildi. Öte yandan ülkede toplamda 10 bin 878 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Kaynak: DHA