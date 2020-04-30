Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 111 ölüm
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Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 111 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 111 ölüm
30.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:19

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 594'e yükseldi.

Belçika'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları devam ediyor. Ülkede 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 594'e yükselirken; virüs tespit edilenlerin sayısının 48 bin 519'a ulaştığı aktarıldı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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