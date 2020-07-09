Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 87 artarak 62 bin 210'a yükseldi.

Belçika'da son 24 saatte 87 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
09.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:17

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 87 artarak 62 bin 210'a yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 778'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 87 artarak 62 bin 210'a ulaştığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının ortalama 86'ya yükseldiği vurgulanan açıklamada, günde ortalama 10 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Renkli karantina kodları

Diğer taraftan Avrupa'da bazı ülkelerde vaka sayıları tekrar yükselişe geçerken, Belçika Dışişleri Bakanlığı ülkeye girişlerde karantina uygulanıp uygulanmayacağını renkli kodlarla belirleyeceğini duyurdu.

"Yeşil" altında yer alan ülkelerden gelen kişilerin karantinaya alınmayacağı, "turuncu" kategoriden gelenlerin test edilip kendini karantinaya alması gerektiği belirtilirken, "kırmızı" kod altında yer alan ülkelere seyahatin yasak olduğu bildirildi.

Uygulamaya ilişkin detayların netleşeceği aktarılırken, Flaman bölgesi, karantinanın uygulanmaması halinde para ve hapis cezası olabileceğine işaret etti.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, 1 kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

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