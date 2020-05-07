Belçika'da son 24 saatte 639 yeni vaka

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 415'e yükseldi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti. Worldometers verilerine göre, ülkede 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 415'e; toplam vaka sayısı ise 639 artarak 51 bin 420'ye ulaştı.

Kaynak: DHA