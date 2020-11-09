Belçika'da son 24 saatte 6 bin 621 yeni koronavirüs vakası
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Belçika'da son 24 saatte 6 bin 621 yeni koronavirüs vakası

09.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:09
Belçika'da son 24 saatte 6 bin 621 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 621 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 621 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 500 bin 789'a ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 621 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 500 bin 789'a yükseldi. Ülkede 148 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 13 bin 55'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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