Belçika'da son 24 saatte 6 bin 268 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 268 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 268 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 531 bin 280'a ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 6 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 531 bin 280'e yükseldi. Ülkede 197 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 14 bin 303'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı