Belçika'da son 24 saatte 591 yeni vaka
08.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:38
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 521'e yükseldi.
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti. Worldometers verilerine göre, ülkede 106 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 521'e; toplam vaka sayısı ise 591 artarak 52 bin 11'e ulaştı.
Kaynak: DHA