Belçika'da son 24 saatte 591 yeni vaka

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 521'e yükseldi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti. Worldometers verilerine göre, ülkede 106 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8 bin 521'e; toplam vaka sayısı ise 591 artarak 52 bin 11'e ulaştı.

Kaynak: DHA