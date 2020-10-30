Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 392 bin 258'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 392 bin 258'e yükseldi. Ülkede 138 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 308'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı