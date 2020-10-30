Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 yeni koronavirüs vakası

30.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:06
Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 392 bin 258'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 392 bin 258'e yükseldi. Ülkede 138 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 308'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sıla Hazal Kaya Hande Demir Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da son 24 saatte 23 bin 921 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 10:07:23. #1.14#
title