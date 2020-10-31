Belçika'da son 24 saatte 20 bin 56 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 20 bin 56 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 20 bin 56 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 412 bin 314'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 20 bin 56 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 412 bin 314'e yükseldi. Ülkede 144 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 452'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı