Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 yeni koronavirüs vakası
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Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 yeni koronavirüs vakası

26.10.2020 08:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:23
Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 321 bin 31'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 321 bin 31'e yükseldi. Ülkede 73 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 810'a ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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