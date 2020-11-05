Belçika'da son 24 saatte 14 bin 903 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 14 bin 903 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 14 bin 903 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 468 bin 213'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 14 bin 903 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 468 bin 213'e yükseldi. Ülkede 205 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 12 bin 331'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı