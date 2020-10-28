Belçika'da son 24 saatte 13 bin 571 yeni koronavirüs vakası
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Belçika'da son 24 saatte 13 bin 571 yeni koronavirüs vakası

28.10.2020 09:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:30
Belçika'da son 24 saatte 13 bin 571 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 13 bin 571 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 13 bin 571 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 347 bin 289'a ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 13 bin 571 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 347 bin 289'a yükseldi. Ülkede 139 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 38'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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