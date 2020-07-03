Belçika'da son 24 saatte 129 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Belçika'da son 24 saatte 129 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 129 artarak 61 bin 727'ye yükseldi.

Belçika'da son 24 saatte 129 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
03.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:25

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 129 artarak 61 bin 727'ye yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 765'e yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan kişi sayısının 183 olduğu belirtilen açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde ise 35 hastanın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 129 artarak 61 bin 727'e ulaştığı, hafta boyunca günlük vaka artışınının ortalama 82 olduğu bildirildi.

Vatandaşların çoğu maskenin zorunlu olmasını istiyor

Anvers Üniversitesince yapılan ankete göre, Belçikalıların yüzde 77'si süpermarketlerde maske kullanımının zorunlu olması gerektiğini ifade etti.

Virolog Marc Van de Ranst, normalleşme süreciyle kapalı ortamlarda kalabalığın arttığına ve sosyal mesafe kurallarını uygulamanın zorlaştığına dikkati çekerek, maske kullanımının "tercihe" bırakılmaması, zorunlu kılınması gerektiğini kaydetti.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre, market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi haftada en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde, maske takma zorunluluğu devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları, kapalı alanda 200 ve açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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