Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 128 artarak 60 bin 476'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 9 bin 695'e yükseldi.

Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
19.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:50

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 128 artarak 60 bin 476'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 9 bin 695'e yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 27 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 55'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son saatte 128 artarak 60 bin 476'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 695'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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