Belçika'da son 24 saatte 111 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da son 24 saatte 111 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte 111 yeni koronavirüs vakası
14.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:57

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 655'e yükseldi.

Ülkede 5 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 655'e; toplam vaka sayısı ise 111 artarak 60 bin 29'a ulaştı. Öte yandan enfekte kişilerin arasında bulunan 16 bin 589 kişi de iyileşti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü Haber
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü Haber
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Lara Şener Şen Sibel Can Fatma Girik
Spor Caner Erkin Semih Özsoy Bülent Uygun Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Belçika'da son 24 saatte 111 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 14:06:06. #1.15#
title