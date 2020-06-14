Belçika'da son 24 saatte 111 yeni koronavirüs vakası Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 655'e yükseldi.

Ülkede 5 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 655'e; toplam vaka sayısı ise 111 artarak 60 bin 29'a ulaştı. Öte yandan enfekte kişilerin arasında bulunan 16 bin 589 kişi de iyileşti.

Kaynak: DHA