Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 yeni koronavirüs vakası

02.11.2020 07:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 07:39
Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 441 bin 18'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 441 bin 18'e yükseldi. Ülkede 112 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 737'ye ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 korona virüs vakası
Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 korona virüs vakası
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Belçika'da birlikte sandiviç yiyen 5 öğrenciye 12 bin TL'ye yakın ceza
Belçika'da birlikte sandiviç yiyen 5 öğrenciye 12 bin TL'ye yakın ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Adem Ljajic Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika'da son 24 saatte 11 bin 789 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 07:43:17. #1.14#
title