Belçika'da son 24 saatte 11 bin 128 yeni koronavirüs vakası

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 128 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 128 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 479 bin 341'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 11 bin 128 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 479 bin 341'e yükseldi. Ülkede 189 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 12 bin 520'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı