Belçika'da sömürgeciliği hatırlatan heykellere saldırılar devam ediyor Belçika'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan eylemlerde sömürgeciliği hatırlatan kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor.

Belçika'da ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan eylemlerde sömürgeciliği hatırlatan kişilerin heykellerine saldırılar devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan küresel protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere yönelik saldırılar devam ediyor. Belçika'da geçtiğimiz günlerde artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan eylemler sırasında eski Belçika Krallarından 2. Leopold'ün heykeline boyalı saldırı yapılmıştı. Saldırı sonrası heykel yerinden kaldırılmıştı. Bugün Afrikalı nüfusun yoğun olduğu Ixelles şehrinde bulunan General Emile Stroms'un heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı düzenlendi. Siyasi çevreler ve sivil toplum kuruluşları, saldırı sonrası sömürgecilik geçmişine ait izlerin kamusal alanlardan kaldırılmasını yeniden gündeme getirdi.

Ixelles Belediye Başkanı Christos Doulkeridis, yaptığı açıklamada Belçika'nın tarihinde sömürgeciliği ile bilinen bu kişilerin heykellerinin müzeye kaldırılmasını 2018 yılından beri planladıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı, saldırılar üzerine kaldırma işleminin Kongo'nun bağımsızlık yıl dönümü olan 30 Haziran'dan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Öte yandan General Storms, 1885 ve 1962 yılları arasında Afrika'nın zengin maden yataklarına sahip ülkeleri Kongo ve Ruanda gibi ülkelerini sömürgeleştirmişti. Storms, sömürge faaliyetleri sırasında çok sayıda insanı katletmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA