Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi

Belçika'nın başkent Brüksel'de bir grup gösterici sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto etti.

Belçika'nın başkent Brüksel'de bir grup gösterici sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto etti. Mont des Arts meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet yetkililerinden koronavirüs salgınına karşı konulan kısıtlamaları kaldırmalarını ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir