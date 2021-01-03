Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi
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Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi

03.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:42

Belçika'nın başkent Brüksel'de bir grup gösterici sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto etti.

Belçika'nın başkent Brüksel'de bir grup gösterici sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto etti. Mont des Arts meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet yetkililerinden koronavirüs salgınına karşı konulan kısıtlamaları kaldırmalarını ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmalarını istedi.

Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi
Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi
Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi
Belçika'da sokağa çıkma kısıtlamaları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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