Belçika'da seyahat için sahte PCR sonucu gösterenlere hapis cezası

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havalimanında seyahat edebilmek için sahte PCR testi gösterirken yakalanan 16 kişi 1 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

Brüksel mahkemesinde görülen davalarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele için uçak seyahatlerinde istenen negatif sonuçlu PCR testi yerine bunun sahtelerini sunan 160 kişi yargılandı. Bu kişilerden 16'sına sahtecilikten değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Duruşmalara gelmeyen 12 kişiden 11'i hakkında 6 ay hapis ve 1600 avro para cezasına hükmedildi.

Bir kişi ise sahte test sonucu verdiğinde Kovid-19 hastası olduğu için ceza iki katına çıkarıldı ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer kişilere de 60 saatlik kamu hizmeti yapma zorunluluğu getirildi.

Brüksel mahkemesinin cezalarla ilgili gerekçesinde, sahte test sonucu verenlerin bencilce davrandığı, toplum karşıtı davranış sergilediği, ayrıca başkalarının hayatını tehlikeye attığı belirtildi.

Mahkeme kararında, "Davalılar, seyahat edebilmek için kendi özgürlüklerini kamu çıkarının, özellikle de başkalarının yaşama özgürlüğünün üzerinde tutmuş, isteyerek toplum sağlığını tehlikeye atmıştır." ifadesi yer aldı.

Belçika'da son aylarda seyahat edebilmek için sahte test sonucu veren 820 kişi havalimanı yetkililerince yakalandı. Bu kişilerin büyük çoğunluğu 750 avro para cezasını kabul etti. Para cezasını kabul etmeyenler ise gruplar halinde mahkemelerde yargılanıyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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