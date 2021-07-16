Belçika'da sel felaketinde ölü sayısı 22'ye çıktı

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

14 Temmuz'dan itibaren süren yağışların neden olduğu sellerin bilançosu ağırlaşmaya devam ederken, ölü sayısı 22'ye çıktı.

Aralıksız devam eden arama-kurtarma çalışmaları için askeri helikopterlerin sevk edildiği ülkenin Limburg eyaletinde bazı beldeler ve köyler boşaltıldı.

Selden etkilenen bölgelerde birçok beldede ulaşım sağlanamazken, ülke genelinde en az 21 bin kişi elektriksiz kaldı.

Özellikle Wavre kentinde olmak üzere birçok köprünün yıkılma tehlikesi altında olduğu belirtildi.

Liege, Namur ve Lüksemburg eyaletlerinde, "içme suyunun kullanılamayacağı" uyarısı yapıldı.

Demir yolu trafiğinin de birkaç hafta boyunca tümüyle düzelemeyeceği bildirildi.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeleri etkilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer