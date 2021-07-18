Belçika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 31'e çıktı, kayıp 163 kişi aranıyor

Belçika'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ölü sayısının 31'e, kayıp sayısının 163'e çıktığı bildirildi.

Belçika'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ölü sayısının 31'e, kayıp sayısının 163'e çıktığı bildirildi.

Nehirlerin alçalması ve suların çekilmesi ile dün başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

31 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kaybolan 163 kişi aranıyor, bir yandan da temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

???????- Toplam 37 bin haneye hala elektrik verilemiyor

Başbakan Alexander de Croo, dün yaptığı açıklamada, ülke çapındaki hasarın çok büyük olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) dayanışma fonunun etkinleştirilmesini isteyeceğini söylemişti.

Selden etkilenen eyaletlerde toplam 37 bin haneye hala elektrik verilemiyor.

Belçika hükümeti, 20 Temmuz'da milli yas ilan etmiş, 21 Temmuz'daki bağımsızlık kutlamalarını iptal etmişti.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer