Belçika'da "Seçimlere Rus Müdahalesi" Endişesi

Belçika istihbarat servislerini kontrol eden "Komite I" Başkanı Serge Lipszyc, Rusya'nın 26 Mayıs'taki Belçika genel seçimlerini manipüle edebileceği iddiasında bulundu.

Erken seçime giden Belçika'da İstihbarat Servislerini kontrol eden "Komite I" Başkanı Serge Lipszyc, yalan haberler ve manipülasyon konusunda uyarılarda bulundu. Rusya'nın, ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ortaya çıkaran CIA belgelerini hatırlatan Lipszyc, "ABD'deki gibi durumla karşı karşıya kalmamalıyız. İstihbarat servisleri, 'dış müdahale' ve 'sahte haberlere' karşı hazırlıklı olmalı" dedi. Yerel, federal ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de istihbarat servislerinin tetikte olması gerektiğine dikkat çeken Lipszyc, "Komite I temel olarak Belçika istihbarat servislerinin kullandığı yöntemlerin yeterli olup olmadığıyla ilgileniyoruz. Yasanın bu konuda nasıl uygulandığını göreceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA