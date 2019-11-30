Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi
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Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.

30.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:10
Belçika'da sarı yelekliler gösteri düzenledi

'nın başkenti 'de, Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, 'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.

AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen sarı yelekliler, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Avrupa Birliği (AB) Konseyi önündeki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, meydanda barikat kurarak eylemcileri dağıttı.

Kaynak: AA
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