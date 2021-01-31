Belçika'da salgında mücadele tedbirleri protesto edildi
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Belçika'da salgında mücadele tedbirleri protesto edildi

31.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:10
Belçika'da salgında mücadele tedbirleri protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aldığı ve aylardır devam eden tedbirleri protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için aldığı ve aylardır devam eden tedbirleri protesto etmek isteyen en az 300 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen kişiler, başkentteki merkez tren istasyonu ve kentin simge yapılarından Atomium yakınında toplanmak istedi. Polis, gösterilere izin vermeyince Atomium yanındaki alana çok az sayıda kişi geldi ancak izinsiz olmasına rağmen çok sayıda kişi öğle saatlerinden itibaren merkez tren istasyonuna gelmeye başladı. İstasyon yakınındaki Mont des Arts meydanında toplanmak isteyen yüzlerce kişi, ekimden beri yürürlükte olan salgın önlemlerinin gevşetilmesi talebiyle gösteri düzenlemeye çalıştı.

Meydana gelebilen ve etrafı polislerce sarılan bir grup ise "özgürlüklerinin geri verilmesi" talebiyle slogan attı.

Brüksel polisi, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek en az 300 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bir kısmı trenden indikten hemen sonra durdurulan göstericilerin çoğunun futbol takımlarının taraftarları olduğu bildirildi.

Belçika'da ekimde artan vakalarla görülen ikinci salgın dalgası nedeniyle federal ve bölgesel hükümetler çok sayıda tedbir uygulamaya başlamıştı. Restoran, bar ve kafelerin kapatılmasının yanı sıra gece sokağa çıkma kısıtlaması, kalabalık toplantıların engellenmesi, evden çalışma zorunluluğu, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin durdurulması gibi birçok önlem halen uygulanıyor.

Kasım başında zirve yaparak günlük ortalama 15 binin üzerine çıkan Kovid-19 vakaları, tedbirlerden sonra düşmeye başlamıştı. Belçika'da günlük yeni vaka sayıları birkaç haftadır 2 bin civarında seyrediyor. Ülkede şu ana kadar 707 binden fazla vaka görüldü, 21 bin 66 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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